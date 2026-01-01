African

76 playlist(s)

Owambe

Owambe
The Hits: 80s & Beyond Nigeria

The Hits: 80s & Beyond Nigeria
Naija 90s Hits

Naija 90s Hits
Naija Central

Naija Central
Naija 2000s Hits

Naija 2000s Hits
Afrobeats Party

Afrobeats Party
Naija 2010s Hits

Naija 2010s Hits
Top Afropop

Top Afropop
Afrobeats Now

Afrobeats Now
C'est Makossa

C'est Makossa
Amapiano Essence

Amapiano Essence
Classic Afro Reggae

Classic Afro Reggae
Afropoppin'

Afropoppin'
Amapiano Hits 2025

Amapiano Hits 2025
Eastern Flavour

Eastern Flavour
Throwback Mzansi

Throwback Mzansi
Afrobeats Hits 2025

Afrobeats Hits 2025
AmaPiano Trip

AmaPiano Trip
Afropop Hits 2025

Afropop Hits 2025
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Afro-Piano Gbedu

Afro-Piano Gbedu
Amapiano Hits 2024

Amapiano Hits 2024
Afro-House Sensations

Afro-House Sensations
Amapiano Hits of 2023

Amapiano Hits of 2023

Afrobeats Hits of 2023

Afrobeats Hits of 2023
Throwback Naija Party

Throwback Naija Party
Amapiano Grooves

Amapiano Grooves

128K views

Mains oldies

Mains oldies

25K views

African music

African music

177K views

bongo playlist 2025

bongo playlist 2025

5.3K views

Naija

Naija

438 views

Afro beats

Afro beats

166K views

Naija Throwback Pops

Naija Throwback Pops

3.9K views

Amapiano 25

Amapiano 25

1.8K views

Naija old

Naija old

17K views

Piano SA

Piano SA

913 views

Amapiano Originals

Amapiano Originals

405 views

afrobeat $2025

afrobeat $2025

1.6K views

Nice vibes

Nice vibes

520 views

Naija oldschool

Naija oldschool

13K views

Party Vybez

Party Vybez

16K views

Top 20 Naija Latest & Trending Jams 2025 Updated Daily

Top 20 Naija Latest & Trending Jams 2025 Updated Daily

113K views

Koffi olamide

Koffi olamide

26K views

Naija jams

Naija jams

32K views

Chill Amapiano

Chill Amapiano

4.2K views

My favorite songs

My favorite songs

1.2K views

Amapiano

Amapiano

2.8K views

80’s Nigeria

80’s Nigeria

24K views

fresh house

fresh house

280K views

rough amapiano

rough amapiano

4.6K views

Naija old school

Naija old school

57K views

Latest 2025

Latest 2025

29K views

House

House

1.8K views

New Hits 2026

New Hits 2026

944 views

Slow

Slow

692K views

Afrobeats 2000s

Afrobeats 2000s

463 views

Afrobeats

Afrobeats

15K views

Reggae songs

Reggae songs

39K views

Emerald oldies playlist

Emerald oldies playlist

2.4K views

La playlist du cœur ❤️

La playlist du cœur ❤️

42K views

The real

The real

620 views

Piano Piano 25

Piano Piano 25

146 views

old school music

old school music

10K views

piano piano

piano piano

9K views

Current

Current

19K views

90s Muzik

90s Muzik

360 views

Afrobeats

Afrobeats

177 views

Miami

Miami

6.7K views

Amapiano

Amapiano

1K views

2025 December (hits only)

2025 December (hits only)

7.5K views

December playlist

December playlist

954 views

extra muzik

extra muzik

14K views

Oldies

Oldies

583 views

my wedding playlist

my wedding playlist

711 views

Lucky Dube

Lucky Dube

14K views

Happiness Radio

Happiness Radio

1.9K views