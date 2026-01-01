African
76 playlist(s)
Amapiano Grooves
128K views
Mains oldies
25K views
African music
177K views
bongo playlist 2025
5.3K views
Naija
438 views
Afro beats
166K views
Naija Throwback Pops
3.9K views
Amapiano 25
1.8K views
Naija old
17K views
Piano SA
913 views
Amapiano Originals
405 views
afrobeat $2025
1.6K views
Nice vibes
520 views
Naija oldschool
13K views
Party Vybez
16K views
Koffi olamide
26K views
Naija jams
32K views
Chill Amapiano
4.2K views
My favorite songs
1.2K views
Amapiano
2.8K views
80’s Nigeria
24K views
fresh house
280K views
rough amapiano
4.6K views
Naija old school
57K views
Latest 2025
29K views
House
1.8K views
New Hits 2026
944 views
Slow
692K views
Afrobeats 2000s
463 views
Afrobeats
15K views
Reggae songs
39K views
Emerald oldies playlist
2.4K views
La playlist du cœur ❤️
42K views
The real
620 views
Piano Piano 25
146 views
old school music
10K views
piano piano
9K views
Current
19K views
90s Muzik
360 views
Afrobeats
177 views
Miami
6.7K views
Amapiano
1K views
2025 December (hits only)
7.5K views
December playlist
954 views
extra muzik
14K views
Oldies
583 views
my wedding playlist
711 views
Lucky Dube
14K views
Happiness Radio
1.9K views