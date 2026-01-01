J-Pop

72 playlist(s)

JAPANIQUE

JAPANIQUE
J-Hits!

J-Hits!
Boys Group Japan

Boys Group Japan
Idol Japan

Idol Japan
SSW

SSW
Catch Up Japan

Catch Up Japan
Replay Japan

Replay Japan
Japan Big Hits

Japan Big Hits
Sing-along J-Pop

Sing-along J-Pop
The Hits: ‘10s Japan

The Hits: ‘10s Japan
Japan Hits: '00s

Japan Hits: '00s
Japan Hits: '70s

Japan Hits: '70s
Japan Hits: '80s

Japan Hits: '80s
Japan Hits: '90s

Japan Hits: '90s
J-Drama TV Hits

J-Drama TV Hits
Japan Ballads

Japan Ballads
Queens of J-Pop

Queens of J-Pop
Karaoke Hits: Japan

Karaoke Hits: Japan
Covers Japan

Covers Japan
Showtime

Showtime
Retake Japan

Retake Japan
Reiwa Era J-Pop

Reiwa Era J-Pop
懐メロ

懐メロ

8.9K views

夏ドライブ

夏ドライブ

468K views

お気に入り

お気に入り

10K views

ヒット曲

ヒット曲

398K views

青春プレイバック！真夏のザ・ベストテン 80s【おとラボ】

青春プレイバック！真夏のザ・ベストテン 80s【おとラボ】

23K views

ノリノリ邦楽

ノリノリ邦楽

834 views

2025年ハマった曲

2025年ハマった曲

827 views

2025年_お気に入り

2025年_お気に入り

8K views

青春ベスト

青春ベスト

17K views

りこまる

りこまる

2.1K views

マイベスト

マイベスト

2.8K views

ミリオン

ミリオン

108K views

岡山ツーディズ

岡山ツーディズ

251 views

エモい

エモい

26K views

おちつく

おちつく

1K views

J アップテンポ

J アップテンポ

216 views

最新好きな曲

最新好きな曲

28K views

秋ドライブ

秋ドライブ

765 views

最高の曲

最高の曲

42K views

70年代ヒット歌謡

70年代ヒット歌謡

50K views

お気に入り

お気に入り

350 views

懐メロ

懐メロ

2.8K views

プレイリスト

プレイリスト

2.6K views

オススメ

オススメ

2.2K views

カラオケ

カラオケ

499 views

2025年お気に入り

2025年お気に入り

19K views

聞きたい曲

聞きたい曲

3.6K views

ジュピット選曲

ジュピット選曲

7.1K views

2026年3月最新ドラマ映画主題歌

2026年3月最新ドラマ映画主題歌

121K views

おきに

おきに

1.1K views

ちゃんみな

ちゃんみな

758 views

生きててよかった

生きててよかった

4.5K views

人気

人気

20K views

姫ビック

姫ビック

59K views

2026リリースのみ

2026リリースのみ

1K views

ダウンロード音楽

ダウンロード音楽

19K views

好きな曲

好きな曲

734 views

マイベスト

マイベスト

3.3K views

2025エイトジャム

2025エイトジャム

438 views

2000年以降

2000年以降

1.3K views

プレイリスト

プレイリスト

19K views

お気に入り

お気に入り

61K views

ドラ恋

ドラ恋

18K views

今好き

今好き

639 views

懐メロ

懐メロ

40K views

うた

うた

5.7K views

MAJ2026 最優秀アルバム賞 エントリー作品

MAJ2026 最優秀アルバム賞 エントリー作品

6.9K views

ファーストテイク

ファーストテイク

428 views

ドライブ

ドライブ

36K views

最近の

最近の

284 views