R&B & soul
125 playlist(s)
Soul music 60s
28K views
flow low soul
1.4K views
70s Motown
79K views
All the things i wanna tell you
285 views
Best songs rn
24K views
RnB Américain
203K views
Scrubs 2000
25K views
Soft
3.7K views
slow jams
19K views
R&B
621 views
My Mix 50
27K views
Great love songs
1.2K views
좋은노래
636 views
Funky
24K views
Lost in your arms
2.6K views
One in a million
223K views
Internacional
295 views
Twisted
70K views
Function
373 views
조아
938 views
Picnic
7.7K views
Female R&B
34K views
R&B Christmas
654 views
Artists
597 views
Romantic Playlist
1.7K views
Slow Jamz
329K views
R&B
39K views
Neo soul legend
4.3K views
May Day
222 views
Soulful Chillin’🌻
680 views
Open
651 views
woman feel good
7.7K views
SOUL Music Hits
9.7K views
R&B Rules
393K views
Back n the day Jams
76K views
morning flow to work
1K views
드라이브 플리
605 views
Oldies
2.2K views
여름 드라이브
2.1K views
2023 vibes
591 views
Соул в дорогу
4.8K views
Living single
1K views
Roadtrip
6.6K views
Slow vibe
1.6K views
Driving around
1.8K views
Matin tout doux
822 views
Sunday
4.1K views
Invasion of privacy_ Welcome to my world
349 views
My Top 100 Songs
68K views