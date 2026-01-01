R&B & soul

125 playlist(s)

Endless R&B Throwbacks

Endless R&B Throwbacks
Highline: Today's R&B Hits

Highline: Today's R&B Hits
Chill R&B

Chill R&B
Neo Soul Essentials

Neo Soul Essentials
I'm a Flirt

I'm a Flirt
Soothing Soul

Soothing Soul
Essential '90s R&B

Essential '90s R&B
Feel-Good R&B Vibes

Feel-Good R&B Vibes
New R&B

New R&B
R&B Party

R&B Party
Acoustic Soul

Acoustic Soul
'90s Slow Jams

'90s Slow Jams
Cuffin' Season

Cuffin' Season
Feel-Good Hip Hop and R&B

Feel-Good Hip Hop and R&B
Sunshine Soul

Sunshine Soul
Groove On

Groove On
'90s R&B

'90s R&B
'90s R&B Party

'90s R&B Party
Calm Night Drive Korean Ballad/R&B

Calm Night Drive Korean Ballad/R&B
Neo-Soul Revival

Neo-Soul Revival
Dip It Low: '00s R&B Party

Dip It Low: '00s R&B Party
Biggest R&B Hits

Biggest R&B Hits
Afro R&B Wave

Afro R&B Wave
'80s R&B + Soul

'80s R&B + Soul
Incense & Tea

Incense & Tea
'00s Vibes Only

'00s Vibes Only
Never-Ending Slow Jams

Never-Ending Slow Jams
Essential '80s R&B

Essential '80s R&B
Running On R&B

Running On R&B
Brown Sugar: New Collabs

Brown Sugar: New Collabs
Motown in the '70s

Motown in the '70s
Motown Dance Party

Motown Dance Party
'00s R&B Chill

'00s R&B Chill
R&B Party-Starters

R&B Party-Starters
No Diggity: Chill '90s Rap and R&B

No Diggity: Chill '90s Rap and R&B
End of the Road: Classic R&B Breakup

End of the Road: Classic R&B Breakup
Classic Sunshine Soul

Classic Sunshine Soul
Pop R&B Jams

Pop R&B Jams
Cloudy Day R&B

Cloudy Day R&B
'00s R&B

'00s R&B
OPM R&B Soul

OPM R&B Soul
Brand New Korean R&B

Brand New Korean R&B
'60s R&B + Soul

'60s R&B + Soul

Late-Night Rendezvous

Late-Night Rendezvous
Sing-Along Soul

Sing-Along Soul
'80s Slow Jams

'80s Slow Jams
Boy, Bye

Boy, Bye
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Funk & Soul Power

Funk & Soul Power
'10s R&B

'10s R&B
50 Shades of R&B

50 Shades of R&B
Sweet Soul Revival

Sweet Soul Revival

Vibes on Deck

Vibes on Deck
Today's R&B Christmas

Today's R&B Christmas
R&B Blueprints

R&B Blueprints
Shea Butter Groove

Shea Butter Groove
Chill Korean Hip-Hop/R&B

Chill Korean Hip-Hop/R&B
'10s Korean R&B

'10s Korean R&B
Christian R&B

Christian R&B
Soul Made in Philly

Soul Made in Philly

Essential Motown Hits

Essential Motown Hits
New & Timeless Soul Hits

New & Timeless Soul Hits
Heartbreak R&B

Heartbreak R&B
R&B Japan

R&B Japan
Kings of R&B

Kings of R&B
'10s Adult R&B

'10s Adult R&B
SAY NO MORE: Rap + R&B Hits

SAY NO MORE: Rap + R&B Hits
Cloud Nine R&B

Cloud Nine R&B
'10s R&B Chill

'10s R&B Chill
R&B love

R&B love

Feel Good Korean Hip-Hop/R&B

Feel Good Korean Hip-Hop/R&B
UK R&B Hits 2025

UK R&B Hits 2025
Esensi R&B

Esensi R&B
R&B Hits 2022

R&B Hits 2022
Summer Breeze Soul

Summer Breeze Soul
Soul music 60s

Soul music 60s

28K views

flow low soul

flow low soul

1.4K views

70s Motown

70s Motown

79K views

All the things i wanna tell you

All the things i wanna tell you

285 views

Best songs rn

Best songs rn

24K views

RnB Américain

RnB Américain

203K views

Scrubs 2000

Scrubs 2000

25K views

Seoul Nights ☕ | Korean Chill R&B & Indie

Seoul Nights ☕ | Korean Chill R&B & Indie

820 views

Soft

Soft

3.7K views

slow jams

slow jams

19K views

R&B

R&B

621 views

My Mix 50

My Mix 50

27K views

Great love songs

Great love songs

1.2K views

좋은노래

좋은노래

636 views

Funky

Funky

24K views

Lost in your arms

Lost in your arms

2.6K views

One in a million

One in a million

223K views

Internacional

Internacional

295 views

Twisted

Twisted

70K views

Function

Function

373 views

조아

조아

938 views

Picnic

Picnic

7.7K views

Female R&B

Female R&B

34K views

R&B Christmas

R&B Christmas

654 views

Artists

Artists

597 views

Romantic Playlist

Romantic Playlist

1.7K views

Slow Jamz

Slow Jamz

329K views

R&B

R&B

39K views

Neo soul legend

Neo soul legend

4.3K views

May Day

May Day

222 views

Soulful Chillin’🌻

Soulful Chillin’🌻

680 views

Open

Open

651 views

woman feel good

woman feel good

7.7K views

SOUL Music Hits

SOUL Music Hits

9.7K views

R&B Rules

R&B Rules

393K views

Back n the day Jams

Back n the day Jams

76K views

morning flow to work

morning flow to work

1K views

드라이브 플리

드라이브 플리

605 views

Oldies

Oldies

2.2K views

여름 드라이브

여름 드라이브

2.1K views

2023 vibes

2023 vibes

591 views

Соул в дорогу

Соул в дорогу

4.8K views

Living single

Living single

1K views

Roadtrip

Roadtrip

6.6K views

Slow vibe

Slow vibe

1.6K views

Driving around

Driving around

1.8K views

Matin tout doux

Matin tout doux

822 views

Sunday

Sunday

4.1K views

Invasion of privacy_ Welcome to my world

Invasion of privacy_ Welcome to my world

349 views

My Top 100 Songs

My Top 100 Songs

68K views