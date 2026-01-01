Metal

87 playlist(s)

Golden Gods of Metal

Golden Gods of Metal
Harder Than Hell

Harder Than Hell
Metal Hotlist

Metal Hotlist
Blasphemous In Black

Blasphemous In Black
Deathcore Apocalypse

Deathcore Apocalypse
Essential Heavy Metal

Essential Heavy Metal
New Metal

New Metal
Heavy Metal Workout

Heavy Metal Workout
Metalcore Meltdown

Metalcore Meltdown
The Metal Moshpit

The Metal Moshpit
Uppercut

Uppercut
True Metal Warriors

True Metal Warriors
Thrash Metal Shred

Thrash Metal Shred
Hard Rock

Hard Rock
Running to Metal

Running to Metal
'00s Metal

'00s Metal
Modern Metal Ballads

Modern Metal Ballads
Metal Hits

Metal Hits
Foundations of Metal

Foundations of Metal
Alternative Metal Workout

Alternative Metal Workout
Heavy Hitters

Heavy Hitters
Crypt of Death

Crypt of Death
Heavy Gauge

Heavy Gauge
Hair Metal Hedonists

Hair Metal Hedonists
Heavy Industry

Heavy Industry
Nu Metal Revolution

Nu Metal Revolution
New Metal

New Metal
Nu-Metal Rage

Nu-Metal Rage
Melodeath Masters

Melodeath Masters
'80s Metal

'80s Metal
Mellow Metal

Mellow Metal
Swords & Sorcery

Swords & Sorcery
'90s Metal

'90s Metal
POST-

POST-
Metal Hits 2025

Metal Hits 2025
Japan Metal

Japan Metal
'10s Metal

'10s Metal
Metal

Metal

1.2K views

death metal

death metal

559 views

j metal rock

j metal rock

57K views

Metal/Hard Rock

Metal/Hard Rock

391 views

Metal November/December 25

Metal November/December 25

506 views

Songs for traveling

Songs for traveling

1.9K views

Power Sinfonico

Power Sinfonico

2.5K views

Some workout music for you.

Some workout music for you.

12K views

Nothing goes right slow metal

Nothing goes right slow metal

25K views

never been faded

never been faded

595 views

Industrial Metal

Industrial Metal

39K views

Work out

Work out

85K views

suffer in silence

suffer in silence

7.2K views

เมทัล

เมทัล

26K views

rock/metal

rock/metal

268 views

Party Thrasher

Party Thrasher

19K views

Modern Metal Playlist

Modern Metal Playlist

571 views

Metal Bangers

Metal Bangers

179K views

October 2025

October 2025

175 views

Modern Metal 25-26

Modern Metal 25-26

2K views

Metal

Metal

16K views

Heavy

Heavy

87K views

Death

Death

45K views

G2 Serenade - Our Soul's Silent Screams

G2 Serenade - Our Soul's Silent Screams

485 views

Today’s rock hits

Today’s rock hits

2K views

Nu Metal Frontiers

Nu Metal Frontiers

57K views

Hair metal

Hair metal

8.7K views

Sad and calm!

Sad and calm!

4K views

2025 playlist

2025 playlist

589 views

Power Metal

Power Metal

613 views

日

365 views

Thrash

Thrash

11K views

Rock2000

Rock2000

30K views

Rock

Rock

418 views

metal blade

metal blade

936 views

December '25

December '25

173 views

destroy thy self and loathe the world in which ye live

destroy thy self and loathe the world in which ye live

72K views

keep pushing forward

keep pushing forward

2.4K views

metal extremo

metal extremo

2.8K views

rock clásico

rock clásico

33K views

Metal

Metal

794 views

metalcore workout

metalcore workout

3.6K views

work out music

work out music

18K views

新ドライブ

新ドライブ

1K views

the best of thrash metal

the best of thrash metal

21K views

workout

workout

453 views

heavy metal commute

heavy metal commute

613 views

Punk butch

Punk butch

757 views

Vibe check

Vibe check

237 views

Power - Melodic - Symphonic - Goth

Power - Melodic - Symphonic - Goth

1.2K views