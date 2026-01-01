Bollywood & Indian
86 playlist(s)
Hindi songs
54K views
punjabi mix
1.3K views
Party songs
15K views
Desi beats
684 views
Latest listening
1.1K views
All time favourite
30K views
Happy
398 views
Retro Romance
5.5K views
Morning carnatic
7.2K views
Old School
436K views
Ghazal type shi
530 views
Indie positive musics ✨
1.4K views
lovely song
4.4K views
YouTube music
70K views
Travel
2.4K views
punjabi
88K views
Greatest playlist
5K views
Hindi N
22K views
For drive
153 views
Telugu Songs
52K views
Just Punjabi chill
260 views
Melodic Flow
683 views
Tamil 2022
730K views
Punjabi
16K views
Latest Melodious Songs
29K views
punjabi Hits 🎯
18K views
Hardcore punjabi
19K views
Hindi
108K views
नरसिंह
820K views
Journey
2K views
Telugu
189K views
Romantic Ultra pro max
97K views
work playlist
197K views
Fusion
7.9K views
Vibe
2.1K views
Ghazal
1K views
new gym songs
13K views
workout
185K views
unknown gold
9.6K views
All time
595 views
Rap
379 views
party song
361K views
Calm (Instrumentals)
17K views
90s
11K views
dancing songs
1K views
T20 songs
643K views
songs hit
254K views
latest
28K views
My Era
291K views
Travel
161K views