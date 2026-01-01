Bollywood & Indian

86 playlist(s)

Bollywood Hitlist

Bollywood Hitlist
I-Pop Hits!

I-Pop Hits!
Bollywood Romance Hitlist

Bollywood Romance Hitlist
Bollywood Dance Hitlist

Bollywood Dance Hitlist
Tollywood Hitlist

Tollywood Hitlist
Bollywood Essentials

Bollywood Essentials
Kollywood Hitlist

Kollywood Hitlist
Sandalwood Hitlist

Sandalwood Hitlist
Mollywood Hitlist

Mollywood Hitlist
Kollywood Essentials

Kollywood Essentials
Tollywood Essentials

Tollywood Essentials
Punjab Fire

Punjab Fire
Punjabi Essentials

Punjabi Essentials
Indie Rising

Indie Rising
EKDUM

EKDUM
Sub Condiment

Sub Condiment
Indian Indie Essentials

Indian Indie Essentials
Desi Hip Hop Essentials

Desi Hip Hop Essentials
Desi Hip Hop X

Desi Hip Hop X
Hindustani Essentials

Hindustani Essentials
Carnatic Essentials

Carnatic Essentials
Ghazal Essentials

Ghazal Essentials
Bollywood Retro Romance

Bollywood Retro Romance
Punjabi Dance Hitlist

Punjabi Dance Hitlist

Bollywood Romance Essentials

Bollywood Romance Essentials
Bollywood Dance Essentials

Bollywood Dance Essentials
'90s Bollywood

'90s Bollywood
Haryanvi Hitlist

Haryanvi Hitlist
Uncut Bollywood

Uncut Bollywood
Bollywood Heartbreak

Bollywood Heartbreak
Bollywood Love Aaj Kal

Bollywood Love Aaj Kal
Punjabi Romance Hitlist

Punjabi Romance Hitlist
Punjabi Party

Punjabi Party
Pop Tadka

Pop Tadka
Bollywood Drip

Bollywood Drip
Haryanvi Dance Hitlist

Haryanvi Dance Hitlist
Hindi songs

Hindi songs

54K views

punjabi mix

punjabi mix

1.3K views

Party songs

Party songs

15K views

Desi beats

Desi beats

684 views

Latest listening

Latest listening

1.1K views

All time favourite

All time favourite

30K views

Happy

Happy

398 views

Retro Romance

Retro Romance

5.5K views

Morning carnatic

Morning carnatic

7.2K views

Old School

Old School

436K views

Ghazal type shi

Ghazal type shi

530 views

Indie positive musics ✨

Indie positive musics ✨

1.4K views

lovely song

lovely song

4.4K views

YouTube music

YouTube music

70K views

Travel

Travel

2.4K views

punjabi

punjabi

88K views

Greatest playlist

Greatest playlist

5K views

Hindi N

Hindi N

22K views

For drive

For drive

153 views

Telugu Songs

Telugu Songs

52K views

Just Punjabi chill

Just Punjabi chill

260 views

Melodic Flow

Melodic Flow

683 views

Tamil 2022

Tamil 2022

730K views

Punjabi

Punjabi

16K views

Latest Melodious Songs

Latest Melodious Songs

29K views

punjabi Hits 🎯

punjabi Hits 🎯

18K views

Hardcore punjabi

Hardcore punjabi

19K views

Hindi

Hindi

108K views

नरसिंह

नरसिंह

820K views

Journey

Journey

2K views

Telugu

Telugu

189K views

Romantic Ultra pro max

Romantic Ultra pro max

97K views

work playlist

work playlist

197K views

Fusion

Fusion

7.9K views

Vibe

Vibe

2.1K views

Ghazal

Ghazal

1K views

new gym songs

new gym songs

13K views

workout

workout

185K views

unknown gold

unknown gold

9.6K views

All time

All time

595 views

Rap

Rap

379 views

party song

party song

361K views

Calm (Instrumentals)

Calm (Instrumentals)

17K views

90s

90s

11K views

dancing songs

dancing songs

1K views

T20 songs

T20 songs

643K views

songs hit

songs hit

254K views

latest

latest

28K views

My Era

My Era

291K views

Travel

Travel

161K views