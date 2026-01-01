Indie & alternative

97 playlist(s)

Alternative Current: Hits

Alternative Current: Hits
Line Up: Indie + Alternative

Line Up: Indie + Alternative
Today's Indie Hits

Today's Indie Hits
New Alternative Indie

New Alternative Indie
Fresh New Indie

Fresh New Indie
Your New Alternative

Your New Alternative
New Alt

New Alt
Indie Anthems

Indie Anthems
Eclectic Rock

Eclectic Rock
Heavy Stereo: Indie Rock

Heavy Stereo: Indie Rock
Alt on Repeat

Alt on Repeat
Ultimate Indie Anthems

Ultimate Indie Anthems
Indie Overload

Indie Overload
Coffee Shop Indie

Coffee Shop Indie
All-Time Alt

All-Time Alt
Alt-Pop Hits

Alt-Pop Hits
'00s Alternative

'00s Alternative
Indie Folk Favorites

Indie Folk Favorites
Alternative All Day

Alternative All Day
Indo Indie

Indo Indie
Tangente Brazilian Indie

Tangente Brazilian Indie
Indie music from Argentina

Indie music from Argentina
Indie Pop

Indie Pop
Indietronica Essentials

Indietronica Essentials
Turkish Indie Hotlist

Turkish Indie Hotlist
Queens of Indie

Queens of Indie
ALTNTVO

ALTNTVO
Supersonic Sing-Along

Supersonic Sing-Along
Sunshine Indie

Sunshine Indie
Querfeldein: German Indie Hits

Querfeldein: German Indie Hits
sad summer

sad summer
Indie Gold

Indie Gold

Antenna

Antenna
slowcore

slowcore
Take It Easy Indie

Take It Easy Indie
Drift Away Indie

Drift Away Indie
Festival Anthems

Festival Anthems
Genre Blurring

Genre Blurring
Indie Lovers Mixtape

Indie Lovers Mixtape
Asian Wave

Asian Wave
new boleros

new boleros
Éxitos Indie

Éxitos Indie
New Latin Alt & Indie

New Latin Alt & Indie
Musas Alternativas

Musas Alternativas
Acoustic Indie & Alternative

Acoustic Indie & Alternative
Mellow Indie

Mellow Indie
A Happy Alternative

A Happy Alternative
Queen City Summer

Queen City Summer

845 views

Daniela Spalla mix

Daniela Spalla mix

21K views

Jams of the 2020s

Jams of the 2020s

304 views

Deutsch Vibes

Deutsch Vibes

558 views

todo es tan insignificante

todo es tan insignificante

345 views

Hipster BBQ

Hipster BBQ

3.4K views

R&B

R&B

805 views

Cositas de Argentina

Cositas de Argentina

320 views

Songs of 2025

Songs of 2025

165 views

Moody

Moody

3.4K views

2025年ノリがよいやつ

2025年ノリがよいやつ

22K views

Feathers

Feathers

969 views

Soleil d'automne 🍂🌞

Soleil d'automne 🍂🌞

2.8K views

Alt- Windows Down, Volume Up

Alt- Windows Down, Volume Up

7.4K views

Evening Wind Down

Evening Wind Down

254 views

Indie chill

Indie chill

497 views

97 minutes of good vibrations 2025

97 minutes of good vibrations 2025

483 views

everything

everything

834 views

4. morning chill

4. morning chill

1.1K views

Wanda und so

Wanda und so

574 views

Study music

Study music

944 views

Nacionales

Nacionales

6.4K views

musica indie

musica indie

357 views

Road trip

Road trip

5.7K views

Класні німецькі

Класні німецькі

359 views

Lyrical

Lyrical

171 views

summer

summer

960 views

Archived indie

Archived indie

527 views

Indie/rock nacional

Indie/rock nacional

1.2K views

Chill

Chill

1.8K views

Baladas pa’ bailar contigo

Baladas pa’ bailar contigo

613 views

Alt Nation 2025

Alt Nation 2025

90K views

lonely touch playlist

lonely touch playlist

463 views

Summer 24

Summer 24

631 views

space death

space death

863 views

Awesome Brit Pop

Awesome Brit Pop

21K views

Ladies of Indie

Ladies of Indie

19K views

Blue October Radio

Blue October Radio

510 views

Favorites 43

Favorites 43

448 views

Vinter 2026

Vinter 2026

2.2K views

pero en español

pero en español

642 views

FL Road Trip

FL Road Trip

261 views

Hast du etwas Zeit für mich? Wenn nicht ist auch nicht schlimm.

Hast du etwas Zeit für mich? Wenn nicht ist auch nicht schlimm.

2.5K views

Pop - Tranqui

Pop - Tranqui

845 views

Brasilidades

Brasilidades

989 views

Chill

Chill

267 views

Summer23

Summer23

952 views

Outsidelands 2026

Outsidelands 2026

5.3K views

Majezik gerektirmeyen şarkılar

Majezik gerektirmeyen şarkılar

694 views

La playlist 2025 de Radio Nova

La playlist 2025 de Radio Nova

20K views