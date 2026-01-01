Folk & acoustic

88 playlist(s)

Essential Folk

Essential Folk
Essential Bluegrass

Essential Bluegrass
Traditional Bluegrass

Traditional Bluegrass
Daughters of Folk

Daughters of Folk
Acoustic Covers of Love Songs

Acoustic Covers of Love Songs
Acoustic Soul

Acoustic Soul
Acoustic Pop

Acoustic Pop
Indie Folk Favorites

Indie Folk Favorites
Campfire Classics

Campfire Classics
Acoustic Singer-Songwriters

Acoustic Singer-Songwriters
Singer-Songwriter Classics

Singer-Songwriter Classics
Peaceful Singer-Songwriter

Peaceful Singer-Songwriter

Harvest Moon

Harvest Moon
Traditional Celtic Folk

Traditional Celtic Folk
Presenting Bob Dylan

Presenting Bob Dylan
Contemporary Classical Guitar

Contemporary Classical Guitar
Rustic Ramble

Rustic Ramble
The New Roots

The New Roots
Soca Now

Soca Now
Hawaiian Folk

Hawaiian Folk
Farm to Table

Farm to Table
Romantic Boleros

Romantic Boleros
Ambiente Acústico

Ambiente Acústico
Folklore from Argentina

Folklore from Argentina
Argentinian Tango

Argentinian Tango
Argentina New Folk Music

Argentina New Folk Music
Gujarati Folk

Gujarati Folk
Rajasthani Folk

Rajasthani Folk
Kollywood Kuthu

Kollywood Kuthu
Bollywood Folk

Bollywood Folk
OPM Folk

OPM Folk
OPM Acoustic

OPM Acoustic
Acoustic Thai Pop

Acoustic Thai Pop
Ukrainian Folk

Ukrainian Folk
Acoustic Japan

Acoustic Japan
쉼온

쉼온
MEMLEKET Turkish Folk

MEMLEKET Turkish Folk
Acoustic Hibernation

Acoustic Hibernation
Acoustic Chill

Acoustic Chill

2.4K views

morning reflection

morning reflection

6.5K views

Folk Legends

Folk Legends

7.1K views

Sarah playlist

Sarah playlist

3.2K views

irish ballads

irish ballads

25K views

Chill Vintage Sunset

Chill Vintage Sunset

1.1K views

Guitar inspiration

Guitar inspiration

1.1K views

ярмарок

ярмарок

1K views

Folklore

Folklore

286 views

La Argentinidad

La Argentinidad

10K views

Bedroom Indie-Rock

Bedroom Indie-Rock

620 views

Evening Wind Down

Evening Wind Down

254 views

Women of Americana

Women of Americana

831 views

તોરણ

તોરણ

1.1K views

Tango Hermano

Tango Hermano

537 views

Sea of love

Sea of love

18K views

Justo en el Cora

Justo en el Cora

864 views

குத்து songs

குத்து songs

258K views

I get up

I get up

1.8K views

boleros romántico

boleros romántico

40K views

Workout

Workout

126 views

Folklore Argentino

Folklore Argentino

1.2K views

acoustic

acoustic

2K views

Indie Folk Faves

Indie Folk Faves

58K views

Folk Music 50s and 60s

Folk Music 50s and 60s

39K views

Best Irish songs

Best Irish songs

29K views

70's

70's

13K views

FL Road Trip

FL Road Trip

261 views

sleepy time tea

sleepy time tea

628 views

OPM

OPM

9.5K views

Quiet Guitar

Quiet Guitar

58K views

Camping

Camping

456 views

opm love songs

opm love songs

15K views

beat songs

beat songs

2.6M views

좋아하는노래

좋아하는노래

380 views

เบื่อๆ

เบื่อๆ

56K views

Hungry Heart

Hungry Heart

1.7K views

Україно

Україно

4.3K views

Soulful R&B

Soulful R&B

9.5K views

Folclorito del amor

Folclorito del amor

12K views

acoustic

acoustic

11K views

Soca 2023

Soca 2023

56K views

Irish songs

Irish songs

2.6K views

Scenic Drive

Scenic Drive

14K views

OPM

OPM

7.3K views

เพลงอะคูสติกไทย

เพลงอะคูสติกไทย

11K views

Heaven knows

Heaven knows

450K views

Feelin Good and Relaxed

Feelin Good and Relaxed

343 views

Tango fiero y macho

Tango fiero y macho

41K views

Easy listening

Easy listening

393 views